Archiver un fonds presse : enjeux archivistiques et attente(s) du déposant, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny
jeudi 6 mai 2027 · Archives départementales de la Seine-Saint-Denis · Bobigny
Informations pratiques
Archiver un fonds presse : enjeux archivistiques et attente(s) du déposant Jeudi 6 mai 2027, 14h00 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Limité à 50 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-06T14:00:00+02:00 – 2027-05-06T18:00:00+02:00
Fin : 2027-05-06T14:00:00+02:00 – 2027-05-06T18:00:00+02:00
Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Archiver un fonds presse : enjeux archivistiques et attente(s) du déposant »
Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis organisent un cycle de tables rondes animées par des professionnels de la photographie, des historiens, des archivistes, en direction d’un large public. Ce cycle ambitionne de montrer que la photographie est une pratique d’intention et un langage à part entière qui façonne notre compréhension du réel et notre patrimoine commun.
La quatrième table ronde est consacrée aux enjeux patrimoniaux et aux attentes des producteurs lors de la collecte d’un fonds de presse par une institution publique.
Elle abordera le rôle de l’archiviste, l’évolution du statut des photographies archivées et leur valorisation opérée notamment via la numérisation des fonds. Enfin, elle interrogera les modalités de coopération avec des producteurs encore en activité.
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Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Archiver un fonds presse : enjeux archivistiques et attente(s) du déposant »
© Eugénie Foulier / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
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