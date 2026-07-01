Archiver un fonds presse : enjeux archivistiques et attente(s) du déposant, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Archiver un fonds presse : enjeux archivistiques et attente(s) du déposant Jeudi 6 mai 2027, 14h00 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-06T14:00:00+02:00 – 2027-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2027-05-06T14:00:00+02:00 – 2027-05-06T18:00:00+02:00

Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Archiver un fonds presse : enjeux archivistiques et attente(s) du déposant »

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis organisent un cycle de tables rondes animées par des professionnels de la photographie, des historiens, des archivistes, en direction d’un large public. Ce cycle ambitionne de montrer que la photographie est une pratique d’intention et un langage à part entière qui façonne notre compréhension du réel et notre patrimoine commun.

La quatrième table ronde est consacrée aux enjeux patrimoniaux et aux attentes des producteurs lors de la collecte d’un fonds de presse par une institution publique.

Elle abordera le rôle de l’archiviste, l’évolution du statut des photographies archivées et leur valorisation opérée notamment via la numérisation des fonds. Enfin, elle interrogera les modalités de coopération avec des producteurs encore en activité.

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 54 avenue du président Salvador-Allende 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 93 97 00 https://archives.seinesaintdenis.fr/ https://www.facebook.com/p/Archives-d%C3%A9partementales-de-la-Seine-Saint-Denis-61550607263041/;https://www.linkedin.com/company/100665041/admin/dashboard/ Métro ligne 5 Bobigny-Pablo-Picasso

Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Archiver un fonds presse : enjeux archivistiques et attente(s) du déposant »

© Eugénie Foulier / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis