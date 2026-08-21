Archives communautaires et municipales de Saumur, Château-musée de Saumur, Saumur

Informations pratiques

Archives communautaires et municipales de Saumur Samedi 19 septembre, 20h00 Château-musée de Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Rendez-vous dans la salle Charlotte Arbaleste, cour du Château de Saumur

Spectacle Brèves d’archives – La sombre histoire

Lecture et théâtre d’improvisation avec la Compagnie de théâtre saumuroise L’Oiseau Moqueur.

Pensez à arriver en avance pour vous installer.

Bar et restauration sur place.

Sur réservation surhttps://loiseaumoqueur.org/dans la rubriqueAgenda des évènements

Château-musée de Saumur Esplanade du Chateau, 49400 Saumur, France Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241402440 http://www.chateau-saumur.fr [{« type »: « link », « value »: « https://loiseaumoqueur.org/ »}] [{« link »: « http://www.loiseaumoqueur.org »}] L’origine du château remonte au Xe siècle. Le donjon a été érigé au début du XIIe siècle, puis entouré d’une forteresse au XIIIe siècle, par Saint-Louis. Cette forteresse se composait de quatre tours rondes réunies par d’épaisses courtines. Au XIVe siècle, l’édifice est transformé en logis de plaisance par Louis 1er d’Anjou, donnant au château l’essentiel de sa silhouette actuelle. A la fin du XVIe siècle, d’importants remparts sont érigés autour du château. Parking gratuit au pied des remparts.

Rendez-vous dans la salle Charlotte Arbaleste, cour du Château de Saumur

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