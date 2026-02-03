Concert de MaxBluemoon Saumur

Concert de MaxBluemoon

Quai du Marronnier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le Bateau Bar Restaurant L’Offard a le plaisir de vous convier au concert de MaxBluemoon !

Chanteur et guitariste Pop/Rock/Soul, MaxBluemoon embarque avec lui un répertoire riche des meilleurs titres, parmi les succès mondiaux des dernières années. D’un son feutré dans une ambiance cosy, jusqu’aux sonorités rock, c’est accompagné de sa guitare folk qu’il œuvre à partager son univers musical.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 août 2026 à partir de 19h. .

Quai du Marronnier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 66 71 89 contact.loffard@gmail.com

English :

Bateau Bar Restaurant L’Offard is pleased to invite you to the MaxBluemoon concert!

