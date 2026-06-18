Saumur

Évènement Le temps classique 2

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 19:15:00

Date(s) :

2026-08-22

Avec Temps Classique, Effervescences vous offre une parenthèse enchanteresse au cœur de l’été.

Ici, pas besoin d’être un expert du solfège pour se laisser porter il suffit d’ouvrir grand les oreilles… et le cœur.

L’Alter Duo propose un magnifique voyage musical mettant en valeur le lyrisme et la virtuosité de la contrebasse. Pensé autour de pièces originales et de transcriptions, le programme alterne subtilement œuvres de grands compositeurs et pièces moins connues tirées du répertoire de la contrebasse.

En partenariat avec La Duchesse Anne.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 22 août 2026 de 18h à 19h15. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

With Temps Classique, Effervescences offers you an enchanting escape in the heart of summer.

L’événement Évènement Le temps classique 2 Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME