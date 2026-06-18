Concert Oliv’ & ses noyaux Saumur
Concert Oliv’ & ses noyaux Saumur vendredi 21 août 2026.
Saumur
Concert Oliv’ & ses noyaux
Dampierre-sur-Loire Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:15:00
Date(s) :
2026-08-21
Oliv’ et ses noyaux c’est avant tout un mélange de culture avec des chansons légères, festives et colorées.
Accompagné par des textes poétiques aux paroles légères, leur répertoire mélange agréablement les saveurs latines, tziganes et africaines.
Leur musique à l’esprit festif et joyeux est un vrai remède contre la morosité !
Co-organisé avec la commune déléguée de Dampierre-sur-Loire et en partenariat avec Performance Environnement Saumur.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 21 août 2026 de 20h30 à 22h15. .
Dampierre-sur-Loire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Oliv? and His Pits is, above all, a blend of culture and lighthearted, festive, and colorful songs.
L’événement Concert Oliv’ & ses noyaux Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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