Informations pratiques

Archives Départementales du Pas-de-Calais – Spectacle musical » Le Cours de Trop ! » Dimanche 20 septembre, 17h00 Archives départementales du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Limitée à 100 personnes. Durée du spectacle : 1h 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Spectacle musical pas comme les autres écrit par Marie-Odile Mergnac et mis en scène par Éléa Grégoire, sera livré par cinq comédiennes de l’association « Archives et culture ». Une comédie drôle, mêlant théâtre, chant et danse, et où les spectateurs deviennent aussi des élèves ! Préparez-vous à entrer dans une salle de classe… où tout va déraper ! Un spectacle musical rythmé et délicieusement chaotique : « ce cours-là », on n’a pas envie de le sécher !

Une prof de généalogie passionnée accueille des élèves bien décidées à remonter le fil de leur histoire familiale. Mais les secrets et les histoires personnelles de chacune font partir le cours en vrille et des visiteurs inattendus achèvent de bouleverser la séance. Malgré la bonne volonté de tous, le cours explose !

Archives départementales du Pas-de-Calais 5 rue du 19 mars 1962 62000 DAINVILLE Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 71 10 90 http://www.archivespasdecalais.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.archivespasdecalais.fr »}, {« type »: « email », « value »: « archives62@pasdecalais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 71 10 90 »}]

Spectacle musical pas comme les autres écrit par Marie-Odile Mergnac et mis en scène par Éléa Grégoire, sera livré par cinq comédiennes de l’association « Archives et culture ». Une comédie drôle, et…

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