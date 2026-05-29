Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Trois Expositions Handi’Chiens, Norman et Sébastien Coureaud (art contemporain).

Le Cercle généalogique Sud Saintonge et des visites guidées sur inscription

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Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr

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English :

Three Exhibitions: Handi’Chiens, Norman, and Sébastien Coureaud (contemporary art).

The Cercle généalogique Sud Saintonge and guided tours (registration required)

L’événement Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine Jonzac a été mis à jour le 2026-08-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge