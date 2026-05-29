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AGENDA · Jonzac

Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac

dimanche 20 septembre 2026 · Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales · Jonzac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales
Adresse
81-83 rue Sadi Carnot
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Jonzac

Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Trois Expositions Handi’Chiens, Norman et Sébastien Coureaud (art contemporain).
Le Cercle généalogique Sud Saintonge et des visites guidées sur inscription
  .

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13  archivesjonzac@charente-maritime.fr

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English :

Three Exhibitions: Handi’Chiens, Norman, and Sébastien Coureaud (contemporary art).
The Cercle généalogique Sud Saintonge and guided tours (registration required)

L’événement Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine Jonzac a été mis à jour le 2026-08-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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