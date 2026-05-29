Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac
dimanche 20 septembre 2026 · Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine
Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Trois Expositions Handi’Chiens, Norman et Sébastien Coureaud (art contemporain).
Le Cercle généalogique Sud Saintonge et des visites guidées sur inscription
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Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr
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English :
Three Exhibitions: Handi’Chiens, Norman, and Sébastien Coureaud (contemporary art).
The Cercle généalogique Sud Saintonge and guided tours (registration required)
L’événement Archives départementals Journées Européennes du Patrimoine Jonzac a été mis à jour le 2026-08-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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