Archives/Dormance, École supérieure d’art de Clermont Métropole, 25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Archives/Dormance 28 et 29 octobre École supérieure d’art de Clermont Métropole, 25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

150 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T09:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-29T09:00:00+01:00 – 2026-10-29T18:00:00+01:00

Le cycle de recherche « Archives/Dormance » porté par l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole prend la forme de résidences, de workshops et d’un colloque étayé par une programmation cinéma et une exposition. Il prend pour point de départ la recherche de Sido Lansari, artiste marocain et chercheur à la Coopérative de recherche, dont le travail met en lumière l’absence quasi totale de représentations des personnes d’origine nord-africaine dans l’histoire LGBTQIA+ en France.

Ce cycle questionne les méthodes et les formes capables de réunir les conditions d’activation de ces archives défaillantes ou empêchées, et ainsi pose les bases d’une réflexion élargie sur la fabrique de récits contemporains et sur la possibilité d’une archive vivante, ouverte aux déviations et aux devenirs.

Alternant conférences et formes performées, le colloque réunira sur deux jours artistes, chercheur·euses et théoricien·nes dont certaines contributions seront directement issues des résidences et workshops menés en amont, prolongeant ainsi les réflexions engagées autour des gestes d’invention, de diffusion et de reconstitution.

Programmation : www.esacm.fr

École supérieure d’art de Clermont Métropole, 25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand 25 rue kessler, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Saint-Jacques Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.esacm.fr/#actu https://www.instagram.com/esacm_clermont/ [{« link »: « https://www.esacm.fr/membre-chercheur/sido-lansari/ »}, {« link »: « https://www.esacm.fr/actu/archives-dormances-la-saison-mediterranee-2026/ »}]

Le cycle de recherche « Archives/Dormance » porté par l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole prend la forme de résidences, de workshops et d’un colloque étayé par une programmation cinéma et …

Archives/Dormance©Sido Lansari