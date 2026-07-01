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Archives municipales et communautaires, Archives municipales et communautaires, Saint-Quentin

dimanche 20 septembre 2026 · Archives municipales et communautaires · Saint-Quentin

Archives municipales et communautaires, Archives municipales et communautaires, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales et communautaires
Adresse
53 Rue Henri Dunant, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Archives municipales et communautaires Dimanche 20 septembre, 09h45 Archives municipales et communautaires Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Venez découvrir les coulisses des archives ! À cette occasion, nous vous ferons explorer les secrets de notre métier et vous dévoilerons des documents patrimoniaux originaux.

Archives municipales et communautaires 53 Rue Henri Dunant, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France
Venez découvrir les coulisses des archives ! À cette occasion, nous vous ferons explorer les secrets de notre métier et vous dévoilerons des documents patrimoniaux originaux.

©Ville de Saint-Quentin

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