Archives municipales et communautaires, Archives municipales et communautaires, Saint-Quentin

Informations pratiques

Archives municipales et communautaires Dimanche 20 septembre, 09h45 Archives municipales et communautaires Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Venez découvrir les coulisses des archives ! À cette occasion, nous vous ferons explorer les secrets de notre métier et vous dévoilerons des documents patrimoniaux originaux.

Archives municipales et communautaires 53 Rue Henri Dunant, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Venez découvrir les coulisses des archives ! À cette occasion, nous vous ferons explorer les secrets de notre métier et vous dévoilerons des documents patrimoniaux originaux.

©Ville de Saint-Quentin