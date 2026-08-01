ARCHIVES OF FEELINGS, MARIE NDIAYE / GISÈLE VIENNE, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

ARCHIVES OF FEELINGS, MARIE NDIAYE / GISÈLE VIENNE 16 – 19 février 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-16T20:00:00+01:00 – 2027-02-16T21:45:00+01:00

Fin : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T21:45:00+01:00

La metteuse en scène et chorégraphe Gisèle Vienne s’associe à l’écrivaine Marie NDiaye pour projeter 8 personnages dans les méandres d’une conversation nocturne, à la fin d’une fête de mariage.

C’est un moment suspendu que saisit la pièce, quand l’effervescence de la fête laisse place à l’intimité d’un moment prolongé où ne restent que les amis les plus chers, jusqu’au petit matin. Quelle est la nature des fils qui les relient et que vont-ils se dire dans ces instants particuliers de grande fatigue et de légère hallucination, où les propos peuvent être à la fois loufoques et profonds ?

Portée par un travail chorégraphique et théâtral, la pièce se construit comme une galerie de portraits et d’histoires où s’articulent inquiétudes contemporaines et luttes pour une vie digne et viable pour tous.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4245 »}]

La metteuse en scène et chorégraphe Gisèle Vienne s’associe à l’écrivaine Marie NDiaye pour projeter 8 personnages dans les méandres d’une conversation nocturne, à la fin d’une fête de mariage.

Jean-Louis Fernandez