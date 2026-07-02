« ARCHIVES SAUVÉES » – Conférence [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

« ARCHIVES SAUVÉES » – Conférence [Archives Toulouse] Dimanche 20 septembre, 11h30 Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation à partir du 1er septembre sur notre plateforme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Opérations sauvetages, archives trouvées au hasard ou sauvées in extremis… récits croisés d’expériences périlleuses de collecte et de classement.

Animation : Dominique Caubet et l’équipe des Archives départementales. En partenariat avec les Amis des Archives et l’association « Blagnac Histoire et Mémoire ».

Dimanche, 11h30-12h30.

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TOUT PUBLIC.

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Sur réservation à partir du 1er septembre sur notre plateforme.

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT.

Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Les Archives départementales seront ouvertes à Toulouse pour les Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre de 14h à 20h et le dimanche 20 septembre de 11h à 18h. archives patrimoine

©ADHG/CD31