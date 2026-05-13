ARCTIQUE La Paillette Rennes Vendredi 29 mai, 21h00 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

En 2025, quelque part entre le Danemark et le Groenland, six inconnu·e·s embarquent clandestinement à bord d’un ancien navire de croisière de luxe, attiré·e·s par une lettre anonyme.

En 2025, quelque part entre le Danemark et le Groenland, six inconnu·e·s embarquent clandestinement à bord d’un ancien navire de croisière de luxe, attiré·e·s par une lettre anonyme. En chemin, le bateau qui les remorque les abandonne en haute mer. Elles et ils vont alors errer dans les eaux internationales jusqu’à se retrouver prisonnier·ère·s des glaces…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T22:30:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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