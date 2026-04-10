Arden Brew Fest Brasserie Ardennaise de Haybes Haybes

Haybes

Arden Brew Fest

Brasserie Ardennaise de Haybes 2 quai du Dr Adolphe Hamaide Haybes Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Préparez-vous à lever votre verre pour l’événement incontournable des amateurs de bières artisanales l’Arden Brew Fest 2026 ! Vendredi 8 mai De 16h à 1h00. Samedi 9 mai De 11h à 1h00. Dimanche 10 mai De 11h à 19h.L’Ardenne est historiquement l’un des plus vieux berceaux brassicoles d’Europe, s’étendant sur la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne. De grandes marques mondiales de bière y sont nées. L’Arden Brew Fest a été créé pour doter cette région d’un festival, offrant un écrin magnifique chargé d’histoire brassicole.Chaque année, l’événement réunit plusieurs brasseries. Venez découvrir et déguster en toute modération de véritables bières artisanales et célébrer la tradition brassicole de cette région unique. De belles découvertes et un programme musical d’enfer ! ÇA VA MOUSSER ! ENTRÉE GRATUITE. (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération).

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Brasserie Ardennaise de Haybes 2 quai du Dr Adolphe Hamaide Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 6 80 78 74 17

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English :

Get ready to raise a glass to the must-attend event for craft beer lovers: Arden Brew Fest 2026! Friday, May 8: 4pm to 1am. Saturday, May 9: 11 a.m. to 1 a.m. Sunday, May 10: 11am to 7pm.The Ardennes is historically one of Europe’s oldest brewing cradles, spanning France, Belgium, Luxembourg and Germany. Many of the world’s leading beer brands were born here. The Arden Brew Fest was created to provide this region with a festival, offering a magnificent backdrop steeped in brewing history, and bringing together several breweries each year. Come and taste real craft beers in moderation, and celebrate the brewing tradition of this unique region. Great discoveries and a great musical program! IT’S GOING TO FOAM! FREE ADMISSION. (Alcohol abuse is dangerous to your health. Consume in moderation).

L’événement Arden Brew Fest Haybes a été mis à jour le 2026-04-08 par Ardennes Tourisme