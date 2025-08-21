Vallée de Mohron Haybes Ardennes

Vallée de Mohron

Vallée de Mohron 50 rue Dromard 08170 Haybes Ardennes Grand Est

HAYBESAppelée encore Haybes –la-Jolie ou Haybes-la-Rose pour ses toits en ardoise allant du violet au bleu en passant par d’incomparables nuances rosées, Haybes la Martyre aussi, pour avoir subi de lourds tributs lors de la première guerre mondiale. Mais la reconstruction a permis à Haybes de bénéficier d’une architecture unique avec ses toits issus des anciennes ardoisières, et ses belles demeures de maître.La place de l’Hôtel de ville, entièrement rénovée offre ses beaux pavés brillants et sa fontaine rafraîchissante. On pourrait aussi l’appeler Haybes la fleurie avec les efforts faits par la Municipalité.L’INDUSTRIE ARDOISIÈREL’ardoise était exploitée dans la région depuis l’époque romaine. Au 19ième siècle, avec le développement du chemin de fer et des machines, l’ardoise devint une réelle activité industrielle et joua un rôle économique essentiel.Les ardoises ardennaises étaient d’une grande variété de modèles et trouvaient un emploi facile pour la couverture des toits. Très dures, très fissiles, les ardoises violettes de Fumay étaient de premier ordre.Des coûts de production élevés, des entreprises de petites tailles, la concurrence d’autres matériaux de couverture (tuile d’argile, shingle) entraînèrent la fermeture des dernières ardoisières en 1971.

+33 3 24 42 92 42

English :

HAYBESAlso called Haybes-la-Jolie or Haybes-la-Rose for its slate roofs ranging from purple to blue through incomparable shades of pink, Haybes-la-Martyre too, for having suffered heavy tributes during the First World War. But the reconstruction has allowed Haybes to benefit from a unique architecture with its roofs from the old slate quarries, and its beautiful mansions. The town hall square, entirely renovated, offers its beautiful shiny paving stones and its refreshing fountain. It could also be called Haybes the flowered with the efforts made by the Municipality.the ARDOISIÈREL’s slate industry has been exploited in the region since Roman times. In the 19th century, with the development of the railway and machinery, slate became a real industrial activity and played an essential economic role. slate from the Ardennes was of a wide variety of models and found an easy use for roofing. Very hard, very fissile, Fumay purple slates were of the first order. High production costs, small size companies, competition from other roofing materials (clay tile, shingle) led to the closure of the last slate quarries in 1971.

Deutsch :

HAYBESDas wegen seiner Schieferdächer, die von violett über rosa bis blau reichen, auch Haybes-la-Jolie oder Haybes-la-Rose genannt wird, hat im Ersten Weltkrieg schwere Verluste erlitten. Der Wiederaufbau hat Haybes jedoch eine einzigartige Architektur mit Dächern aus den ehemaligen Schiefergruben und schönen Herrenhäusern beschert. Der vollständig renovierte Rathausplatz bietet sein schönes, glänzendes Pflaster und einen erfrischenden Brunnen. Dank der Bemühungen der Stadtverwaltung könnte er auch Haybes la fleurie genannt werden.DIE SCHIEFERINDUSTRIESchon seit der Römerzeit wurde in der Region Schiefer abgebaut. Im 19. Jahrhundert, mit der Entwicklung der Eisenbahn und der Maschinen, wurde Schiefer zu einer echten industriellen Tätigkeit und spielte eine wesentliche wirtschaftliche Rolle.Die Schiefer aus den Ardennen hatten eine große Vielfalt an Modellen und fanden leicht Verwendung für die Dachdeckung. Hohe Produktionskosten, kleine Unternehmensgrößen und die Konkurrenz durch andere Dachmaterialien (Tonziegel, Schindel) führten 1971 zur Schließung der letzten Schieferwerke.

Italiano :

HAYBESConosciuta anche come Haybes la-Jolie o Haybes-la-Rose per i suoi tetti di ardesia che vanno dal viola al blu e alle incomparabili sfumature di rosa, Haybes la ? Martire anche per aver subito gravi perdite durante la Prima Guerra Mondiale. Ma la ricostruzione ha conferito a Haybes un’architettura unica, con i suoi tetti ricavati dalle antiche cave di ardesia e i suoi bei palazzi. La Place de l’Hôtel de Ville, completamente rinnovata, ha un bel selciato lucido e una fontana rinfrescante. Con gli sforzi compiuti dal Comune, potrebbe essere chiamata anche Haybes, la fiorita.L’INDUSTRIA DELLA LASTRALa lastra è stata sfruttata nella regione fin dall’epoca romana. Nel XIX secolo, con lo sviluppo delle ferrovie e dei macchinari, l’ardesia divenne una vera e propria attività industriale e svolse un ruolo economico essenziale. Gli alti costi di produzione, le piccole aziende e la concorrenza di altri materiali per tetti (tegole di argilla, scandole) hanno portato alla chiusura delle ultime cave di ardesia nel 1971.

Español :

HAYBESATambién conocida como Haybes ?la-Jolie o Haybes-la-Rose por sus tejados de pizarra que van del púrpura al azul y a los incomparables tonos de rosa, Haybes ?la ? También es un martirio, por haber sufrido grandes pérdidas durante la Primera Guerra Mundial. Pero la reconstrucción ha dotado a Haybes de una arquitectura única, con sus tejados procedentes de las antiguas canteras de pizarra, y sus hermosas mansiones. La plaza del Hôtel de Ville, completamente renovada, cuenta con hermosos adoquines brillantes y una refrescante fuente. También podría llamarse Haybes ? el florido con los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento.LA INDUSTRIA DE LA PIZARRALa pizarra se explotaba en la región desde la época romana. En el siglo XIX, con el desarrollo del ferrocarril y la maquinaria, la pizarra se convirtió en una verdadera actividad industrial y desempeñó un papel económico esencial. Los elevados costes de producción, el tamaño reducido de las empresas y la competencia de otros materiales para tejados (tejas de arcilla, tablillas) provocaron el cierre de las últimas canteras de pizarra en 1971.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme