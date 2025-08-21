Randonnée Ardoise et Légendes Haybes Ardennes

Randonnée Ardoise et Légendes

Parcourir ce circuit, c’est allier la beauté des paysages de notre vallée à la connaissance de l’ardoise. Ce circuit forme une boucle vers la forêt de Haybes, le ruisseau de Mohron et la route des Hauts Buttés. Six sites sont mis en valeur Le moulin Labotte, le ruisseau de Mohron, l’ardoisière du Fond d’Oury, le petit pont, les trous de prospection et le camp des Hesses. De quoi découvrir la richesse du patrimoine ardoisier du bassin de Fumay et de Haybes. L’activité ardoisière est retracée à travers 5 thèmes, illustrés sur des panneaux d’interprétation et reconstituée par l’entrée d’une ancienne ardoisière aménagée. L’histoire de l’ardoise à Haybes , Les techniques d’exploitation , Les débouchés de l’activité ardoisière , L’histoire géologique de l’ardoise , Evocation de l’activité ardoisière de Fumay .A noter Circuit de 6 kmDurée du parcours 2 heuresDénivelé 110 mètres

English :

Going on this tour means combining the beauty of the landscapes of our valley with the knowledge of slate. This circuit forms a loop towards the Haybes forest, the Mohron brook and the Hauts Buttés road. Six sites are highlighted: the Labotte mill, the Mohron stream, the slate quarry at the Fond d’Oury, the small bridge, the prospecting holes and the Hesses camp. A great way to discover the rich slate heritage of the Fumay and Haybes basin. The slate activity is retraced through 5 themes, illustrated on interpretation panels and reconstructed by the entrance of an old slate quarry. The history of slate at Haybes , Mining techniques , The outlets of the slate activity , The geological history of slate , Evocation of the slate activity of Fumay . 6 km circuitTime: 2 hoursDrop: 110 metres

Deutsch :

Diesen Rundweg zu begehen bedeutet, die Schönheit der Landschaften unseres Tals mit dem Wissen über Schiefer zu verbinden. Dieser Rundweg bildet eine Schleife zum Wald von Haybes, zum Bach von Mohron und zur Straße von Hauts Buttés. Sechs Orte werden hervorgehoben: die Labotte-Mühle, der Mohron-Bach, die Schiefergrube Fond d’Oury, die kleine Brücke, die Prospektionslöcher und das Lager von Hesses. So können Sie den Reichtum des Schiefererbes im Becken von Fumay und Haybes entdecken. Die Aktivität des Schieferbergbaus wird anhand von 5 Themen nachgezeichnet, die auf Interpretationstafeln illustriert und durch den Eingang einer alten, eingerichteten Schiefergrube rekonstruiert werden. Die Geschichte des Schiefers in Haybes , Die Abbautechniken , Die Absatzmärkte der Schieferaktivität , Die geologische Geschichte des Schiefers , Evokation der Schieferaktivität in Fumay .Sehenswertes: Rundweg von 6 kmLaufzeit: 2 StundenHöhenunterschied: 110 Meter

Italiano :

Percorrere questo circuito significa unire la bellezza dei paesaggi della nostra valle alla conoscenza dell’ardesia. Questo circuito forma un anello verso la foresta di Haybes, il torrente Mohron e la strada degli Hauts Buttés. Sono evidenziati sei siti: il mulino di Labotte, il torrente Mohron, la cava di ardesia di Fond d’Oury, il piccolo ponte, le buche di prospezione e il campo di Hesses. È un ottimo modo per scoprire la ricchezza del patrimonio di cave di ardesia del bacino di Fumay e Haybes. L’attività di estrazione dell’ardesia è ripercorsa attraverso 5 temi, illustrati da pannelli interpretativi e ricostruiti dall’ingresso di una vecchia cava di ardesia attrezzata. La storia dell’estrazione dell’ardesia a Haybes , Le tecniche di estrazione , Gli sbocchi per l’estrazione dell’ardesia , La storia geologica dell’ardesia , L’evocazione dell’estrazione dell’ardesia a Fumay . Nota bene: circuito di 6 kmDurata del percorso: 2 oreSalita di quota: 110 metri

Español :

Recorrer este circuito es combinar la belleza de los paisajes de nuestro valle con el conocimiento de la pizarra. Este circuito forma un bucle hacia el bosque de Haybes, el arroyo Mohron y la carretera de Hauts Buttés. Se destacan seis lugares: el molino de Labotte, el arroyo de Mohron, la cantera de pizarra de Fond d’Oury, el pequeño puente, los pozos de prospección y el campamento de Hesses. Es una buena manera de descubrir la riqueza del patrimonio de las canteras de pizarra de la cuenca de Fumay y Haybes. La actividad de las canteras de pizarra se recorre a través de 5 temas, ilustrados en paneles de interpretación y reconstituidos por la entrada de una antigua cantera de pizarra habilitada. La historia de la explotación de la pizarra en Haybes , Las técnicas de explotación , Las salidas de la explotación de la pizarra , La historia geológica de la pizarra , La evocación de la explotación de la pizarra en Fumay . Atención: circuito de 6 kmDuración del recorrido: 2 horasSubida: 110 metros

