Halte fluviale (capitainerie) de Haybes Haybes Ardennes

vendredi 1 mai 2026.
Halte fluviale (capitainerie) de Haybes 13 rue Pasteur 08170 Haybes Ardennes Grand Est
La halte fluviale équipée en bornes d’accostage a atteint une fréquentation importante. La capitainerie, située à proximité du centre de Haybes, offre de nombreux services (Electricité, douche, sanitaires, lave-linge et sèche-linge). Les plaisanciers peuvent y accoster juste une journée gratuitement.
http://www.haybes.fr/ +33 3 24 41 11 36
English :
The river stop, equipped with docking bollards, has attracted a large number of visitors. The harbor master’s office, close to the center of Haybes, offers a wide range of services (electricity, showers, toilets, washing machines and dryers). Boaters can moor for just one day, free of charge.
Deutsch :
Die mit Anlegesäulen ausgestattete Flusshaltestelle hat eine hohe Besucherzahl erreicht. Die Hafenmeisterei, die sich in der Nähe des Zentrums von Haybes befindet, bietet zahlreiche Dienstleistungen (Strom, Dusche, Sanitäranlagen, Waschmaschine und Trockner). Bootsfahrer können dort nur einen Tag lang kostenlos anlegen.
Italiano :
Lo scalo nautico, dotato di posti barca, ha attirato un gran numero di visitatori. La capitaneria di porto, situata vicino al centro di Haybes, offre un’ampia gamma di servizi (elettricità, docce, servizi igienici, lavatrici e asciugatrici). I diportisti possono ormeggiare gratuitamente per un solo giorno.
Español :
La parada de barcos, equipada con amarres, atrae a un gran número de visitantes. La capitanía del puerto, situada cerca del centro de Haybes, ofrece una amplia gama de servicios (electricidad, duchas, aseos, lavadoras y secadoras). Los navegantes pueden amarrar allí gratuitamente durante un solo día.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Ardennes Tourisme