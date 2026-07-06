Arène des lettres Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Mohammed Arkoun · Paris
Informations pratiques
Vous avez aimé, détesté un livre ? Vous êtes à la recherche de suggestions ?
L’Arène des lettres est le lieu idéal pour partager ses lectures et étancher sa soif de découvertes ; il y en a pour tous les goûts !
Thématique du jour : Biographies, Récits de vie
Salle du 2e étage
Moment de partage avec vos bibliothécaires
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T12:00:00+02:00
Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun
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