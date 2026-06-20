Ark Saariaho, Immersion sensorielle L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Ark Saariaho, Immersion sensorielle

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-22 09:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-22

Dans le silence glacé de l’hiver, un papillon flotte, ses mouvements se dissolvent dans le calme. Des bribes du passé résonnent doucement, comme un souvenir lointain. Et puis… le silence du néant. Mais lentement, comme effleurée par une force invisible, la vie revient. Le vide laisse place à un espace où tout peut naître. Dans une installation sonore et visuelle, une danseuse et deux musiciennes entraînent le public dans un voyage profond à travers l’univers envoûtant de la musique contemporaine de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho.Enfants

10 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

In the icy silence of winter, a butterfly flutters, its movements dissolving into the stillness. Fragments of the past echo softly, like a distant memory. And then… the silence of nothingness. But slowly, as if touched by an invisible force, life returns. The void gives way to a space where anything can be born. In a sound and visual installation, a dancer and two musicians take the audience on a profound journey through the enchanting universe of contemporary music by Finnish composer Kaija Saariaho.

L’événement Ark Saariaho, Immersion sensorielle Metz a été mis à jour le 2026-06-20 par AGENCE INSPIRE METZ