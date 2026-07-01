Arles photographiée, de 1846 à nos jours, Eglise Sainte-Anne, Arles
samedi 6 février 2027 · Eglise Sainte-Anne · Arles
Informations pratiques
Arles photographiée, de 1846 à nos jours 6 février – 29 mars 2027 Eglise Sainte-Anne Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-06T11:00:00+01:00 – 2027-02-06T18:00:00+01:00
Fin : 2027-03-29T11:00:00+02:00 – 2027-03-29T18:00:00+02:00
Présentation de différents fonds photographiques illustrant le patrimoine et la vie à Arles de 1846 à nos jours
Autour de cette exposition seront proposées des conférences (programmation à venir)
Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr
Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie
Eglise Sainte-Anne Place de la République 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]
Présentation de différents fonds photographiques illustrant le patrimoine et la vie à Arles de 1846 à nos jours
Les Alyscamps et la chapelle Saint Honorat. © Achille Gautier-Descottes (1814-1882). Fonds Ville d’Arles
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