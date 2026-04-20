Arménie 2026, mémoire d’un peuple Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Arménie 2026, mémoire d’un peuple

Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

En 2026, l’humanité commémore les cent onze ans du génocide des Arméniens. Pour ce peuple, dont la majorité est aujourd’hui disséminée à travers le monde, le cinéma est devenu essentiel: c’est sa mémoire.

L’association Yeraz Gascogne, en partenariat avec les Théâtres de Gascogne, à l’occasion de l’évènement ‘Danser ma ville dans le cadre de la fête nationale de la danse ‘Demain se danse, organise la projection du film documentaire dis-moi pourquoi tu danses réalisé par Jacques Kébadian .

Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 21 67 ygascogne@gmail.com

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English : Arménie 2026, mémoire d’un peuple

L’événement Arménie 2026, mémoire d’un peuple Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Mont-de-Marsan