Arménie 2026, mémoire d’un peuple Théâtre le Molière Mont-de-Marsan
Arménie 2026, mémoire d’un peuple Théâtre le Molière Mont-de-Marsan samedi 25 avril 2026.
Mont-de-Marsan
Arménie 2026, mémoire d’un peuple
Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
En 2026, l’humanité commémore les cent onze ans du génocide des Arméniens. Pour ce peuple, dont la majorité est aujourd’hui disséminée à travers le monde, le cinéma est devenu essentiel: c’est sa mémoire.
L’association Yeraz Gascogne, en partenariat avec les Théâtres de Gascogne, à l’occasion de l’évènement ‘Danser ma ville dans le cadre de la fête nationale de la danse ‘Demain se danse, organise la projection du film documentaire dis-moi pourquoi tu danses réalisé par Jacques Kébadian .
Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 21 67 ygascogne@gmail.com
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English : Arménie 2026, mémoire d’un peuple
L’événement Arménie 2026, mémoire d’un peuple Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Mont-de-Marsan
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