Mont-de-Marsan

Atelier Nesting

5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20 20:00:00

Date(s) :

2026-04-20

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2h d’échanges ludique et convivial pour préparer les substances toxiques de notre quotidien .

5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71 maisonecocitoyenne@ecomail.fr

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English : Atelier Nesting

L’événement Atelier Nesting Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan