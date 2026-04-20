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Atelier Nesting Mont-de-Marsan

Atelier Nesting Mont-de-Marsan

Atelier Nesting Mont-de-Marsan lundi 20 avril 2026.

Adresse : 5, rue du 8 Mai 1945

Ville : 40000 Mont-de-Marsan

Département : Landes

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mont-de-Marsan

Atelier Nesting

5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-20 20:00:00

Date(s) :
2026-04-20

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5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71  maisonecocitoyenne@ecomail.fr

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English : Atelier Nesting

L’événement Atelier Nesting Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan

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