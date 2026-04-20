Atelier Nesting Mont-de-Marsan
Atelier Nesting Mont-de-Marsan lundi 20 avril 2026.
Mont-de-Marsan
Atelier Nesting
5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-20 20:00:00
Date(s) :
2026-04-20
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5, rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71 maisonecocitoyenne@ecomail.fr
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English : Atelier Nesting
L’événement Atelier Nesting Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan
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