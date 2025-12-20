ARNAUD DEMANCHE – ARNAUD DEMANCHE – NOUVEAU SPECTACLE – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

ARNAUD DEMANCHE – ARNAUD DEMANCHE – NOUVEAU SPECTACLE Début : 2027-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Après avoir sillonné la France avec son précédent spectacle, Arnaud Demanche remonte sur scène pour démontrer à quel point vous êtes génial !À l’heure où les réseaux sociaux, les médias, les influenceurs et les stars nous répètent 25 fois par minute à quel point leur vie est mieux que la nôtre, à notre tour de leur montrer qu’on est exceptionnel !Venez rire, réfléchir et repartez prêt à conquérir le monde ! Infos pratiques :Restauration et bar sur placeParking gratuit / Arrêt bus Republic IEnvie de co-voiturer ? C’est ici : https://togetzer.com/ercSuivez-nous sur les réseaux : @espacerepubliccorner Vous aimez l’humour ?Notre concept Republic Comedy Club fête son 3ème anniversaire à l’Arena Futuroscope avec Camille Lellouche, Edgar-Yves, Julien Santini, Yann Guillarme, Paul de Saint Sernin, Meryem Benoua, Sofia Belabbes et Emy.https://my.weezevent.com/republic-comedy-club-les-3-ans

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86