Le Festival 3×3 Poitiers s’est imposé comme un temps fort du calendrier sportif local, entièrement dédié au basket 3×3 et à l’univers des cultures urbaines.

À l’approche de l’été, le cœur de Poitiers se transforme en terrain de jeu à ciel ouvert tournois internationaux, shows sportifs et animations rythment plusieurs jours de compétition accessibles à tous. Enfants, scolaires et adultes peuvent s’initier, y compris au basket fauteuil, pour une pratique inclusive et conviviale.

Mais l’événement ne se limite pas au sport musique, danse et performances urbaines viennent compléter l’ambiance streetball pour une immersion totale.

Cette année, le festival franchit encore un cap en accueillant une étape du Women’s Series, le plus haut niveau mondial du basket 3×3 féminin. L’Équipe de France féminine de basket-ball 3×3 sera notamment présente, promettant un spectacle d’exception au public .

