Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle Place Alphonse Lepetit Poitiers

Poitiers

Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle

Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’entrée du Palais une mise en scène du 19e siècle.

L’entrée d’un monument répond à des attentes bien précises en lien avec l’environnement.

Dans les années 1820, l’ouverture du Palais sur son flanc Ouest ancre la fonction judiciaire de l’édifice et modifie le quartier. .

Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr

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English : Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle

L’événement Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle Poitiers a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de Grand Poitiers