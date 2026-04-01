Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle Place Alphonse Lepetit Poitiers
Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle Place Alphonse Lepetit Poitiers vendredi 26 juin 2026.
Poitiers
Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle
Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’entrée du Palais une mise en scène du 19e siècle.
L’entrée d’un monument répond à des attentes bien précises en lien avec l’environnement.
Dans les années 1820, l’ouverture du Palais sur son flanc Ouest ancre la fonction judiciaire de l’édifice et modifie le quartier. .
Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr
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English : Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle
L’événement Visite sandwich L’entrée du Palais du 19e siècle Poitiers a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de Grand Poitiers
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