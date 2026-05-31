Etre aidé(e) pour bien utiliser son CPF, 86-ML POITIERS, Poitiers
Etre aidé(e) pour bien utiliser son CPF, 86-ML POITIERS, Poitiers vendredi 19 juin 2026.
Etre aidé(e) pour bien utiliser son CPF Vendredi 19 juin, 10h00 86-ML POITIERS Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T10:00:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T10:00:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00
L’ERIP du bassin d’emploi de Poitiers vous propose un atelier dédié au CPF pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à toutes vos questions. Atelier à destination de tous les publics, quel que soit votre âge ou votre situation
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