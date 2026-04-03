POETIC LOVER TOUR ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers
POETIC LOVER TOUR ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers jeudi 25 juin 2026.
POETIC LOVER TOUR Début : 2026-06-25 à 21:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86
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