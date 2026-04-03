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POETIC LOVER TOUR ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

POETIC LOVER TOUR ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

POETIC LOVER TOUR ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers jeudi 25 juin 2026.

Lieu : ESPACE REPUBLIC CORNER

Adresse : 6, RUE DES BONNETIERS

Ville : 86000 Poitiers

Département : 86

Début : 2026-06-25

Fin : 2026-06-25

Heure de début : 21:00

POETIC LOVER TOUR Début : 2026-06-25 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86

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