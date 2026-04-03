PILI PILI FESTIVAL – 2 JOURS – PASS 2 JOURS PARC DES EXPOSITIONS DE POITIERS Poitiers

PILI PILI FESTIVAL – 2 JOURS – PASS 2 JOURS Début : 2026-06-20 à 00:00. Tarif : – euros.

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PARC DES EXPOSITIONS DE POITIERS 11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 Poitiers 86