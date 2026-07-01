Arôme Arôme, Salle l’Odyssée, Orvault
dimanche 24 janvier 2027 · Salle l'Odyssée · Orvault
Informations pratiques
Arôme Arôme Dimanche 24 janvier 2027, 11h00, 16h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique
De 8 € à 14 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-24T11:00:00+01:00 – 2027-01-24T11:50:00+01:00
Fin : 2027-01-24T16:00:00+01:00 – 2027-01-24T16:50:00+01:00
Dans un écrin intimiste conçu comme un cabaret-laboratoire, trois danseurs traduisent en mouvement et en imaginaire les sensations olfactives et les saveurs qui fusent sur les papilles gustatives à chaque nouvelle gorgée.
Arôme Arôme invite petits et grands à creuser leur mémoire sensorielle, pour y retrouver des souvenirs savoureux dont se délecter. Une curieuse expérience culinaire à vivre à plusieurs, qui génère immanquablement échanges et partages. Tchin-tchin !
Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/151-Arome-arome »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]
Une jolie table garnie de nombreux verres et c’est parti pour une dégustation pas comme les autres, en prenant le temps d’analyser, de savourer, se questionner, de s’extasier… trio de danseurs cabaret laboratoire
Morgan Richard
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