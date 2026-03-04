Arpentage du livre « Enfants, sujets politiques : les jeunes générations face à la crise du Covid », Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Arpentage du livre « Enfants, sujets politiques : les jeunes générations face à la crise du Covid » Samedi 14 mars, 09h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

En amont de la rencontre avec la sociologue bordelaise Jessica Brandler, un arpentage public de son livre, animé par l’Université populaire de Bordeaux (UPB), se déroulera le samedi 14 mars de 9h30 à 12h30 à la bibliothèque Bordeaux-Lac.

L’arpentage consiste à échanger et partager en lisant collectivement le livre dans le but de préparer la rencontre à venir du samedi 21 mars.

> voir le programme de la Fabrique du citoyen #11

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 50 97 95 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/85134510_rencontre-avec-jessica-brandler »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/la-fabrique-du-citoyen »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lecture collective et partagée Fabrique du citoyen Arpentage public

© Éditions du Croquant