Arpentage littéraire Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Arpentage littéraire Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez vendredi 17 juillet 2026.
Orthez
Arpentage littéraire
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
L’arpentage c’est une occasion de lire autrement, de lire collectivement !
Accompagnée par Laure, du Moment Librairie , la médiathèque vous donnera toutes les ficelles pour prendre en main cette méthode de lecture collective qui consiste à partager la lecture d’un livre en autant de parts qu’il y a de participants en le découpant en parties, physiquement.
Tout public. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Arpentage littéraire
L’événement Arpentage littéraire Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn
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