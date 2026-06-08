Arpentage littéraire Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Orthez

Arpentage littéraire

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

L’arpentage c’est une occasion de lire autrement, de lire collectivement !

Accompagnée par Laure, du Moment Librairie , la médiathèque vous donnera toutes les ficelles pour prendre en main cette méthode de lecture collective qui consiste à partager la lecture d’un livre en autant de parts qu’il y a de participants en le découpant en parties, physiquement.

Tout public. .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Arpentage littéraire

L’événement Arpentage littéraire Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn