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ARPL 2026 A.N.G.S.T. performance autour du fil de la peur Langres

dimanche 4 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 A.N.G.S.T. performance autour du fil de la peur Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Salle Jean-Favre
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

ARPL 2026 A.N.G.S.T. performance autour du fil de la peur

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Tout public
Par la compagnie La Main de l’Homme (Bas-Rhin)

À partir de 10 ans › Durée 1h › Réservation indispensable

La peur a ses raisons que la raison ne connaît point… Clément Dazin et Lucas Bergandi proposent de décortiquer la peur ( angst , en allemand) dans une performance spectaculaire mêlant jonglage et acrobaties sur fil de fer. Ils jouent avec les peurs du public et les leurs, pour tenter de comprendre cette émotion qui peut nous sauver la vie ou nous pousser droit dans le mur.

Universelle, fondamentale, la peur se manifeste dans nos corps, parfois inconsciemment mains moites, accélération du rythme cardiaque, pâleur… Ces réponses physiques sont immédiates et difficilement contrôlables le corps parle avant que l’esprit puisse analyser. Si elle peut parfois nous paralyser, la peur éveille aussi de puissants élans de vie. Ici, elle met en jeu une réflexion qui dépasse le champ du spectacle pour questionner notre rapport au monde.

Représentation scolaire le lundi 5 octobre.   .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement ARPL 2026 A.N.G.S.T. performance autour du fil de la peur Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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