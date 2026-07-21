Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 A.N.G.S.T. performance autour du fil de la peur

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Tout public

Par la compagnie La Main de l’Homme (Bas-Rhin)

À partir de 10 ans › Durée 1h › Réservation indispensable

La peur a ses raisons que la raison ne connaît point… Clément Dazin et Lucas Bergandi proposent de décortiquer la peur ( angst , en allemand) dans une performance spectaculaire mêlant jonglage et acrobaties sur fil de fer. Ils jouent avec les peurs du public et les leurs, pour tenter de comprendre cette émotion qui peut nous sauver la vie ou nous pousser droit dans le mur.

Universelle, fondamentale, la peur se manifeste dans nos corps, parfois inconsciemment mains moites, accélération du rythme cardiaque, pâleur… Ces réponses physiques sont immédiates et difficilement contrôlables le corps parle avant que l’esprit puisse analyser. Si elle peut parfois nous paralyser, la peur éveille aussi de puissants élans de vie. Ici, elle met en jeu une réflexion qui dépasse le champ du spectacle pour questionner notre rapport au monde.

Représentation scolaire le lundi 5 octobre. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 A.N.G.S.T. performance autour du fil de la peur Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne