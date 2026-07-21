ARPL 2026 Conférence débat Notre corps embarque-t-il notre histoire intime ? Langres

Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Conférence débat Notre corps embarque-t-il notre histoire intime ?

Hôtel de Ville (salle d’Honneur) Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Tout public

Avec Virginie Linhart (réalisatrice et écrivaine), Isabelle Cames (directrice de l’ASTHM) et un-e professionnel-le de santé.

Modération Patricia Andriot

Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Le corps n’est pas seulement ce que nous sommes — il est aussi ce que nous avons traversé.

Cicatrices visibles ou tensions enfouies, postures héritées ou gestes appris, il porte en lui la trace de nos histoires intimes, familiales, collectives.

Dans plusieurs de ses ouvrages, Virginie Linhart explore cette idée puissante le corps comme lieu de mémoire, réceptacle des expériences vécues, des transmissions silencieuses et des conflits intérieurs. Entre idéologie et désir, héritage familial et volonté d’émancipation, le corps devient un espace de tension où s’écrivent, parfois à notre insu, les récits de nos vies.

En écho à ces réflexions, Isabelle Cames et un-e professionnel-le de santé de l’Association de la Santé au Travail de la Haute-Marne (ASTHM) viendront éclairer une autre dimension de cette question comment le corps est-il façonné, voire transformé, par l’activité professionnelle ? Du corps de l’artisan, modelé par le geste répété, au corps du travailleur intellectuel, marqué par l’immobilité et la charge mentale — chaque métier inscrit sa propre empreinte.

Un échange à plusieurs voix, animé par Patricia Andriot, pour interroger ensemble ce que nos corps racontent de nous — ou ce qu’ils taisent. .

Hôtel de Ville (salle d’Honneur) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Conférence débat Notre corps embarque-t-il notre histoire intime ? Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres