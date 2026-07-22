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AGENDA · Langres

ARPL 2026 Kermesse philo Langres

samedi 10 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 Kermesse philo Langres

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Cour du cloître de la cathédrale
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

ARPL 2026 Kermesse philo

Cour du cloître de la cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Tout public
Le rendez-vous ludique des plus jeunes, pour une entrée festive en philosophie, à partir de 7 ans !

En continu

– Pêle-mêle 3D qui est tu ?
Pas un seul corps humain ne se ressemble ! Alors, crée ton propre personnage, à moduler au gré de tes envies.

– La leçon d’anatomie du grand bonhomme
La rate qui se dilate, le foie qu’est pas droit… Sauras-tu positionner les principaux organes du corps humain sur le Grand Bonhomme ?

– Portait chromatique
En partenariat avec Le Signe Centre national du graphisme
› À partir de 5 ans › Durée 30 min. › Sans réservation
Installés face-à-face, séparés par une plaque transparente, les participants doivent relever le défi de réaliser le portrait de leur partenaire à l’aide de formes pré-découpées de papier vitrail électrostatique aux couleurs éclatantes, dont aucune n’évoque directement l’anatomie humaine ! Amusement garanti.
D’après l’univers de l’illustratrice Betty Bone.   .

Cour du cloître de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement ARPL 2026 Kermesse philo Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne du Pays de Langres

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