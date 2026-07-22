Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Kermesse philo

Cour du cloître de la cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Tout public

Le rendez-vous ludique des plus jeunes, pour une entrée festive en philosophie, à partir de 7 ans !

En continu

– Pêle-mêle 3D qui est tu ?

Pas un seul corps humain ne se ressemble ! Alors, crée ton propre personnage, à moduler au gré de tes envies.

– La leçon d’anatomie du grand bonhomme

La rate qui se dilate, le foie qu’est pas droit… Sauras-tu positionner les principaux organes du corps humain sur le Grand Bonhomme ?

– Portait chromatique

En partenariat avec Le Signe Centre national du graphisme

› À partir de 5 ans › Durée 30 min. › Sans réservation

Installés face-à-face, séparés par une plaque transparente, les participants doivent relever le défi de réaliser le portrait de leur partenaire à l’aide de formes pré-découpées de papier vitrail électrostatique aux couleurs éclatantes, dont aucune n’évoque directement l’anatomie humaine ! Amusement garanti.

D’après l’univers de l’illustratrice Betty Bone. .

Cour du cloître de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Kermesse philo Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne du Pays de Langres