ARPL 2026 La brèche Langres
samedi 10 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 La brèche
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Tout public
Par la compagnie Une tribu collectif (Belgique)
À partir de 12 ans › Durée 1h › Réservation indispensable
À la mort de sa grand-mère, une petite fille-marionnette décide qu’elle, on ne la mettra jamais dans une boîte. Elle grandit sans penser à la mort, puis devient biologiste et tente de découvrir le secret d’une méduse immortelle…
La Brèche est une fable poétique sur notre rapport à notre disparition. La marionnette rejette le chemin tout tracé qui lui est imposé, réécrit son existence et ouvre finalement le champ des possibles en acceptant sa nature. Entre humour tendre et poésie visuelle, La Brèche est une épopée minuscule et universelle, où chaque mouvement, chaque souffle, fait résonner la question du temps qui passe et de ce que nous en faisons.
Peut-on parler du corps sans parler de la mort ? Avec ce spectacle, Une tribu collectif choisit d’aborder cette question à travers la marionnette, cet objet inanimé auquel on prête la vie et qui ne cesse d’emprunter des passages entre le vivant et le mort. Loin d’une approche théorique, les artistes développent un récit simple, où la force des images et l’ambivalence du jeu marionnettique ouvrent un espace de réflexion sensible. .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement ARPL 2026 La brèche Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres
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