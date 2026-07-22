ARPL 2026 Le corps en spectacle Langres
jeudi 1 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Le corps en spectacle
Hall de la Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-01
Tout public
En partenariat avec Le Signe Centre national du graphisme
Tout public
L’exposition propose une plongée dans les représentations des corps du Paris des cabarets de la Belle Époque, située entre 1860 et 1905. Issue du fonds Gustave Dutailly, de la collection de la Ville de Chaumont, cette sélection opérée par les équipes d’Autour des Rencontres philosophiques de Langres montre une galerie de personnages qui témoignent d’une industrie du divertissement en Occident. Témoignage d’une ère oubliée, ces affiches sont une documentation précieuse pour se rendre compte de la nature de ces spectacles où sont mis en scène des êtres humains pour leurs différences, leurs capacités ces corps spectaculaires sont l’attraction. .
Hall de la Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ARPL 2026 Le corps en spectacle Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Estival des Hallebardiers Langres 30 juillet 2026
- Café éphémère Conférence à la croisée des chemins de pèlerinages Langres 31 juillet 2026
- Ciné Plein Air : « Toy Story 5 », Le New Vox, Langres 2 août 2026
- Ciné Plein Air : « Disclosure Day », Le New Vox, Langres 3 août 2026
- Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres 5 août 2026