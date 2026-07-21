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ARPL 2026 Le grand bal des philosophes Langres

samedi 10 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 Le grand bal des philosophes Langres

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Escale Philo
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

ARPL 2026 Le grand bal des philosophes

Escale Philo Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Tout public
Par Alexandre Doizenet

Tout public › Durée 1h › Sans réservation

Sur la piste de danse, Nietzsche s’éclate, Descartes doute, Bergson attend que le temps passe…
Après la concentration extrême des conférences et séminaires de haut vol, venez relâcher la pression et danser avec vos philosophes préférés ! Nul besoin d’être un pro de la piste, Alex est là pour vous guider.   .

Escale Philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement ARPL 2026 Le grand bal des philosophes Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne Vannerie-Amance

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