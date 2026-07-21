ARPL 2026 Le grand bal des philosophes Langres
samedi 10 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Le grand bal des philosophes
Escale Philo Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Tout public
Par Alexandre Doizenet
Tout public › Durée 1h › Sans réservation
Sur la piste de danse, Nietzsche s’éclate, Descartes doute, Bergson attend que le temps passe…
Après la concentration extrême des conférences et séminaires de haut vol, venez relâcher la pression et danser avec vos philosophes préférés ! Nul besoin d’être un pro de la piste, Alex est là pour vous guider. .
Escale Philo Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement ARPL 2026 Le grand bal des philosophes Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne Vannerie-Amance
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