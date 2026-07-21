Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Les corps de Diderot

Hôtel de Ville (salle d’Honneur) Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Tout public

Proposée par la Société Diderot

Par Caroline Jacot-Grapa, Franck Cabane et François Pépin.

Tout public › Durée 2h › Sans réservation

Je suis bien un, je n’en saurais douter… (En disant cela, il se tâtait partout.) Diderot met en scène les corps, de La Religieuse au Rêve de D’Alembert corps aveugle, corps contraint, corps en liberté. Il scrute sous toutes ses formes leur pantomime , la danse, le jeu, l’expressivité des corps, au théâtre, dans la vie, dans la peinture. Le corps, à la fois donnée immanente et construction sensible, mentale, sociale, tient une place centrale dans sa philosophie matérialiste, portée par son inspiration atomiste, épicurienne, nourrie de la pensée médicale, et qui ne cesse d’interroger son autre , la religion spiritualiste de l’incarnation. .

Hôtel de Ville (salle d’Honneur) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Les corps de Diderot Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres