ARPL 2026 Les corps de Diderot Langres
dimanche 4 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Les corps de Diderot
Hôtel de Ville (salle d’Honneur) Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
Proposée par la Société Diderot
Par Caroline Jacot-Grapa, Franck Cabane et François Pépin.
Tout public › Durée 2h › Sans réservation
Je suis bien un, je n’en saurais douter… (En disant cela, il se tâtait partout.) Diderot met en scène les corps, de La Religieuse au Rêve de D’Alembert corps aveugle, corps contraint, corps en liberté. Il scrute sous toutes ses formes leur pantomime , la danse, le jeu, l’expressivité des corps, au théâtre, dans la vie, dans la peinture. Le corps, à la fois donnée immanente et construction sensible, mentale, sociale, tient une place centrale dans sa philosophie matérialiste, portée par son inspiration atomiste, épicurienne, nourrie de la pensée médicale, et qui ne cesse d’interroger son autre , la religion spiritualiste de l’incarnation. .
Hôtel de Ville (salle d’Honneur) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Les corps de Diderot Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres
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