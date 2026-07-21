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ARPL 2026 Les corps de Diderot Langres

dimanche 4 octobre 2026 · Langres

ARPL 2026 Les corps de Diderot Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Hôtel de Ville (salle d’Honneur)
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

ARPL 2026 Les corps de Diderot

Hôtel de Ville (salle d’Honneur) Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Tout public
Proposée par la Société Diderot
Par Caroline Jacot-Grapa, Franck Cabane et François Pépin.

Tout public › Durée 2h › Sans réservation

Je suis bien un, je n’en saurais douter… (En disant cela, il se tâtait partout.) Diderot met en scène les corps, de La Religieuse au Rêve de D’Alembert corps aveugle, corps contraint, corps en liberté. Il scrute sous toutes ses formes leur pantomime , la danse, le jeu, l’expressivité des corps, au théâtre, dans la vie, dans la peinture. Le corps, à la fois donnée immanente et construction sensible, mentale, sociale, tient une place centrale dans sa philosophie matérialiste, portée par son inspiration atomiste, épicurienne, nourrie de la pensée médicale, et qui ne cesse d’interroger son autre , la religion spiritualiste de l’incarnation.   .

Hôtel de Ville (salle d’Honneur) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Les corps de Diderot Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres

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