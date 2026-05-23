Informations pratiques

Chaumont

ARPL 2026 Les saisons du corps

Le Point commun Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Tout public

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne. Par Le Cri de la Plume

Adultes › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Bienvenue à l’atelier philo un temps privilégié pour discuter en profondeur d’un thème qui nous concerne tous-tes le corps. Quel corps habitons-nous ? Comment traversons-nous les transformations de notre corps ? Qu’est-ce qui dure, qu’est ce qui change ? À quelles limites nous confronte-t-il ? Dès l’enfance, l’usure de notre corps est en marche, comment le soignons-nous, quelles épreuves lui faisons-nous vivre ? Quelles adaptations nous demande-t-il ? Comment les normes sociétales influencent-elles notre regard sur nos corps vieillissants ? Tant de questions que nous explorerons collectivement dans un cadre bienveillant. .

Le Point commun Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Les saisons du corps Chaumont a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne