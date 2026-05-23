ARPL 2026 Les saisons du corps Chaumont
lundi 5 octobre 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
ARPL 2026 Les saisons du corps
Le Point commun Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Tout public
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne. Par Le Cri de la Plume
Adultes › Durée 1h30 › Réservation indispensable
Bienvenue à l’atelier philo un temps privilégié pour discuter en profondeur d’un thème qui nous concerne tous-tes le corps. Quel corps habitons-nous ? Comment traversons-nous les transformations de notre corps ? Qu’est-ce qui dure, qu’est ce qui change ? À quelles limites nous confronte-t-il ? Dès l’enfance, l’usure de notre corps est en marche, comment le soignons-nous, quelles épreuves lui faisons-nous vivre ? Quelles adaptations nous demande-t-il ? Comment les normes sociétales influencent-elles notre regard sur nos corps vieillissants ? Tant de questions que nous explorerons collectivement dans un cadre bienveillant. .
Le Point commun Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement ARPL 2026 Les saisons du corps Chaumont a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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