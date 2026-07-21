ARPL 2026 Percussions corporelles Langres
mercredi 7 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Percussions corporelles
Foyer Fernandel Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Tout public
Par l’École Municipale de Musique de Langres
Tout public › Durée 2h › Réservation indispensable
Faites de votre corps un instrument ! À travers des jeux rythmiques et des enchaînements, découvrez comment créer de la musique avec les mains, les cuisses, les pieds, la voix… Un atelier ludique, énergique et accessible à tous, pour développer rythme, coordination et esprit d’équipe.
Aucun prérequis, juste l’envie de bouger et de s’amuser ! .
Foyer Fernandel Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Percussions corporelles Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres
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