Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Percussions corporelles

Foyer Fernandel Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Tout public

Par l’École Municipale de Musique de Langres

Tout public › Durée 2h › Réservation indispensable

Faites de votre corps un instrument ! À travers des jeux rythmiques et des enchaînements, découvrez comment créer de la musique avec les mains, les cuisses, les pieds, la voix… Un atelier ludique, énergique et accessible à tous, pour développer rythme, coordination et esprit d’équipe.

Aucun prérequis, juste l’envie de bouger et de s’amuser ! .

Foyer Fernandel Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Percussions corporelles Langres a été mis à jour le 2026-07-21 par Antenne du Pays de Langres