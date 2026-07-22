ARPL 2026 Soirée Slam Langres
jeudi 1 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Soirée Slam
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Tout public
Par le club Slamalangres
Tout public › Durée 2h › Sans réservation
Le corps est-il une prison ou un instrument de liberté ? Au-delà des concepts, Slamalangres et l’association ARPL vous invitent à l’expérimenter par le Slam. Que vous soyez slameuse ou slameur d’un soir, voire auditrice ou auditeur curieux-ses, venez dire, scander, chuchoter, écouter ce que le corps raconte. Micro ouvert à toutes et tous.
Précédée par un atelier d’écriture animé par l’Autre Moitié du Ciel de 18h à 20h .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03
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English :
L’événement ARPL 2026 Soirée Slam Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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