Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Soirée Slam

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Tout public

Par le club Slamalangres

Tout public › Durée 2h › Sans réservation

Le corps est-il une prison ou un instrument de liberté ? Au-delà des concepts, Slamalangres et l’association ARPL vous invitent à l’expérimenter par le Slam. Que vous soyez slameuse ou slameur d’un soir, voire auditrice ou auditeur curieux-ses, venez dire, scander, chuchoter, écouter ce que le corps raconte. Micro ouvert à toutes et tous.

Précédée par un atelier d’écriture animé par l’Autre Moitié du Ciel de 18h à 20h .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03

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English :

L’événement ARPL 2026 Soirée Slam Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne