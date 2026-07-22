ARPL 2026 Tournée des vernissages Langres
samedi 3 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
ARPL 2026 Tournée des vernissages
RDV à la salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Tout public
Tout public › Durée 2h › Sans réservation
Venez participer à un vernissage itinérant afin de découvrir les expositions Le corps en spectacle, À corps écrits et Forever Young. À chaque étape, une session de 30 minutes pour appréhender les oeuvres en compagnie de l’artiste ou d’un médiateur.
Rendez-vous à 17h15 à la salle Jean-Favre, 18h à la Tour de Navarre et 18h45 au Moulin à paroles.
Le vernissage sera suivi d’un moment convivial. .
RDV à la salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 Tournée des vernissages Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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