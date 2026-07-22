Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Vernissage de l’exposition Faire corps La collection Volot s’invite au musée

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Tout public

En partenariat avec l’Abbaye d’Auberive

Tout public › Durée 1h30 › Sans réservation

Le Musée d’Art et d’Histoire invite le Centre d’art contemporain d’Auberive. Découvrez une vingtaine d’oeuvres contemporaines qui questionnent le corps et sa représentation. Ernest Pignon-Ernest, Marc Petit, Lydie Arickx, Stéphane Blanquet, Louise Giamari, Joël-Peter Witkin… sont autant d’artistes qui témoignent ici de la force et de la cohérence de la Collection Volot, aujourd’hui l’une des plus grandes collections privées d’art expressionniste contemporain figuratif et d’art singulier de France.

Placées en résonance avec les collections permanentes du musée, les oeuvres choisies se répondent, se questionnent et inventent des sens nouveaux. La diversité des médiums d’expression (sculptures, peintures, dessins, textiles), la pluralité des approches artistiques et leur puissance d’évocation permettent d’interroger le corps en mouvement, le corps souffrant, le corps hybride, le corps dévoilé… .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Vernissage de l’exposition Faire corps La collection Volot s’invite au musée Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne