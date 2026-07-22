Informations pratiques

Langres

ARPL 2026 Visite guidée des collections de la Maison des Lumières Denis Diderot

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-10

Tout public

Tout public Durée 1h30 Sans réservation

Installé dans le bel hôtel particulier Du Breuil de Saint-Germain (XVIe et XVIIIe siècles), ce musée présente la vie et l’œuvre du grand homme, dans le contexte du siècle des Lumières. Homme aux curiosités multiples, à la fois intelligent et ouvert, sensible aux problèmes de son temps, Denis Diderot participa largement à la révolution intellectuelle qui marqua le XVIIIe siècle.

Philosophe et encyclopédiste mais aussi romancier, homme de théâtre, critique d’art et homme de science, Denis Diderot rencontra quelques autres grands personnages de son temps, comme Jean-Jacques Rousseau ou l’impératrice de Russie Catherine II. Les différentes facettes du personnage, ses relations difficiles avec sa ville natale et sa famille, sa contribution majeure à l’Encyclopédie ou ses goûts esthétiques sont évoqués.

À noter l’entrée et les visites de la Maison des Lumières et du Musée d’Art et d’Histoire sont gratuites dimanche 5 octobre, comme tous les premiers dimanches du mois et comme tous les 5 octobre, jour anniversaire de Denis Diderot. .

Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Visite guidée des collections de la Maison des Lumières Denis Diderot Langres a été mis à jour le 2026-07-22 par Antenne du Pays de Langres