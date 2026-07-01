Arrested Development en concert, L’Aéronef, Lille
lundi 14 septembre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Arrested Development en concert Lundi 14 septembre, 20h00 L’Aéronef Nord
27 € / 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T20:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-14T20:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:00:00+02:00
C’est à Atlanta qu’a débuté l’aventure d’Arrested Development au début des 90’s. Son hip-hop conscient et engagé a traversé les décennies. Entremêlant rap, soul et influences africaines, le groupe a propagé son Southern hip hop aux ondes positives dès 1992 avec 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of…. Identité, paix et justice sociale sont au cœur d’un ouvrage aux touches parfois jazz ou funk. Grooves et intentions coexistent là naturellement.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Une bouffée d’air, des idées, de l’espace et du rythme : rendez-vous pour un concert de légende(s) !
D.R
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