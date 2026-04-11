Arrivée de la Fête du Vélo à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Arrivée de la Fête du Vélo à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Faites une halte festive et gourmande au bord de l’Èvre pour cette grande journée dédiée au vélo.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Que vous soyez un cyclotouriste de passage sur l’itinéraire de La Loire à Vélo, un participant de l’événement ou simplement un promeneur venu profiter de l’ambiance, le site vous accueille à bras ouverts pour célébrer cette belle journée sportive dans une atmosphère des plus festives.

Pour recharger les batteries des cyclistes et régaler les spectateurs tout au long de la journée, les propositions culinaires se succéderont sur la base nautique

– Le midi (de 12h à 17h) Le foodtruck Food Lulu s’installe sur place pour vous proposer ses savoureuses galettes et crêpes maison.

– Le soir (dès 18h) Le foodtruck Complètement Food prend le relais pour clore cette journée avec ses burgers gourmands.

Ces spécialités viennent enrichir la carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour partager vos exploits de la journée au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make a festive and gourmet stop along the banks of the Èvre for this great day dedicated to cycling.

L’événement Arrivée de la Fête du Vélo à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges