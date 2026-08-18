Arrivée du Trail de la Baie de Quiberon Quiberon
samedi 7 novembre 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Arrivée du Trail de la Baie de Quiberon
Plage du Goviro Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
3ème édition du Trail de la Baie de Quiberon
2 distances cette année: un 50 Km et un 21 Km respectivement au départ de La Trinité sur Mer et de Plouharnel, pour une arrivée commune sur la plage du Goviro à Quiberon
– Trail des Varech 21 kms Départ de Plouharnel
– Ulva Trail 50 kms Départ de la Trinité sur Mer .
Plage du Goviro Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Arrivée du Trail de la Baie de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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