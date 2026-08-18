Informations pratiques

Quiberon

Arrivée du Trail de la Baie de Quiberon

Plage du Goviro Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

3ème édition du Trail de la Baie de Quiberon

2 distances cette année: un 50 Km et un 21 Km respectivement au départ de La Trinité sur Mer et de Plouharnel, pour une arrivée commune sur la plage du Goviro à Quiberon

– Trail des Varech 21 kms Départ de Plouharnel

– Ulva Trail 50 kms Départ de la Trinité sur Mer .

Plage du Goviro Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Arrivée du Trail de la Baie de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon