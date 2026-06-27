Informations pratiques

Quiberon

Le RDV de la Presqu’île 3ème édition

Place Hoche Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Préparez vous à vivre une journée exceptionnelle au cœur de la Presqu’île de Quiberon ! Le RDV de la Presqu’île, le salon à ciel ouvert regroupant les entreprises locales, revient en force pour sa 3ème édition le dimanche 6 Septembre Cet événement ouvert au public est l’occasion parfaite de découvrir, échanger et célébrer le dynamisme de notre territoire. Ne manquez pas cette opportunité unique de rencontrer les acteurs clés de l’économie locale et de goûter aux saveurs authentiques de la presqu’île !

Pourquoi venir ?

Découvrez les produits et services locaux Profitez de l’occasion pour explorer la richesse économique de la presqu’île.

Rencontrez les entreprises locales Élargissez votre réseau et trouvez les professionnels dont vous avez besoin.

Participez à des animations et des démonstrations Assistez à des présentations captivantes et interactives.

Régalez vos papilles Dégustez des spécialités culinaires locales au village gourmand. .

Place Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 85 33 32 64

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English :

L’événement Le RDV de la Presqu’île 3ème édition Quiberon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon