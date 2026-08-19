Ciné Surprise Projection surprise d’un film en avant première ! Cinéma Le Paradis Quiberon
jeudi 20 août 2026 · Cinéma Le Paradis · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Ciné Surprise Projection surprise d’un film en avant première !
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Installez-vous en salle et découvrez en avant première un film qui sortira au mois de septembre !jamais. .
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20
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English :
L’événement Ciné Surprise Projection surprise d’un film en avant première ! Quiberon a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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