Ciné Surprise Projection surprise d’un film en avant première ! Cinéma Le Paradis Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Ciné Surprise Projection surprise d’un film en avant première !

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Installez-vous en salle et découvrez en avant première un film qui sortira au mois de septembre !jamais. .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

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English :

L’événement Ciné Surprise Projection surprise d’un film en avant première ! Quiberon a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon