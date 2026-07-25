AGENDA · Quiberon
Tournoi Kib Open Beach 2026 Quiberon
samedi 8 août 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Tournoi Kib Open Beach 2026
Grande Plage Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Compétition sportive mémorable à travers un tournoi ouvert à tous (amateurs, professionnels, jeunes et adultes), convivial se déroulant sur La Grande Plage avec vue imprenable sur la mer et Belle Ile ! .
Grande Plage Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 30 09 75 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi Kib Open Beach 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par ADT 56
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon 1 août 2026
- Vide grenier du Castéro Castéro Quiberon 2 août 2026
- Exposition Plantes médicinales de Bretagne Médiathèque de Quiberon Quiberon 3 août 2026
- Stage zen et cocktail énergie, qi gong et méditation Quiberon 3 août 2026
- Exposition Louis Métivet Maison du Phare Port Haliguen Quiberon 3 août 2026