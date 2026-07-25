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AGENDA · Quiberon

Tournoi Kib Open Beach 2026 Quiberon

samedi 8 août 2026 · Quiberon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Grande Plage
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Tournoi Kib Open Beach 2026

Grande Plage Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Compétition sportive mémorable à travers un tournoi ouvert à tous (amateurs, professionnels, jeunes et adultes), convivial se déroulant sur La Grande Plage avec vue imprenable sur la mer et Belle Ile !   .

Grande Plage Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 30 09 75 37 

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English :

L’événement Tournoi Kib Open Beach 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par ADT 56

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