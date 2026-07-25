Exposition Plantes médicinales de Bretagne Médiathèque de Quiberon Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Exposition Plantes médicinales de Bretagne

Médiathèque de Quiberon 16 rue Michelet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-03

Venez découvrir les plantes présentes dans notre région et mieux connaître leurs caractéristiques ainsi que leurs usages traditionnels. .

Médiathèque de Quiberon 16 rue Michelet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Plantes médicinales de Bretagne Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon