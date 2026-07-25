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Exposition Plantes médicinales de Bretagne Médiathèque de Quiberon Quiberon

lundi 3 août 2026 · Médiathèque de Quiberon · Quiberon

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Médiathèque de Quiberon
Adresse
16 rue Michelet
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Exposition Plantes médicinales de Bretagne

Médiathèque de Quiberon 16 rue Michelet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-03

Venez découvrir les plantes présentes dans notre région et mieux connaître leurs caractéristiques ainsi que leurs usages traditionnels.   .

Médiathèque de Quiberon 16 rue Michelet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15 

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English :

L’événement Exposition Plantes médicinales de Bretagne Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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