Exposition Plantes médicinales de Bretagne Médiathèque de Quiberon Quiberon
lundi 3 août 2026 · Médiathèque de Quiberon · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Exposition Plantes médicinales de Bretagne
Médiathèque de Quiberon 16 rue Michelet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-03
Venez découvrir les plantes présentes dans notre région et mieux connaître leurs caractéristiques ainsi que leurs usages traditionnels. .
Médiathèque de Quiberon 16 rue Michelet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15
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English :
L’événement Exposition Plantes médicinales de Bretagne Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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